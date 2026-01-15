Il dibattito sulla possibilità di inviare militari in Groenlandia solleva diverse opinioni. Se da un lato alcuni considerano questa questione come una semplice provocazione, dall’altro è importante analizzare le reali esigenze e le strategie di difesa del paese. La decisione di impiegare forze armate in territori remoti richiede valutazioni approfondite, basate su logiche di sicurezza e rispetto delle risorse.

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Mandare soldati in Groenlandia? Non è una gara a chi manda i militari in giro per il mondo, il nostro è un atteggiamento razionale. Abbiamo chiesto che fosse la Nato a coordinare, noi dobbiamo unire e non spaccare. Cento, duecento soldati in Groenlandia che fanno? Sembra l'inizio di una barzelletta.". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo ai cronisti al Senato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Groenlandia: Crosetto, 'invio militari? 100, 200 lì che fanno? Sembra barzelletta...'**

