**Groenlandia | Crosetto ' invio militari? 100 200 lì che fanno? Sembra barzelletta' **
Il dibattito sulla possibilità di inviare militari in Groenlandia solleva diverse opinioni. Se da un lato alcuni considerano questa questione come una semplice provocazione, dall’altro è importante analizzare le reali esigenze e le strategie di difesa del paese. La decisione di impiegare forze armate in territori remoti richiede valutazioni approfondite, basate su logiche di sicurezza e rispetto delle risorse.
Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Mandare soldati in Groenlandia? Non è una gara a chi manda i militari in giro per il mondo, il nostro è un atteggiamento razionale. Abbiamo chiesto che fosse la Nato a coordinare, noi dobbiamo unire e non spaccare. Cento, duecento soldati in Groenlandia che fanno? Sembra l'inizio di una barzelletta.". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo ai cronisti al Senato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
