Groenlandia Crosetto | ‘invio di 200 militari? Sembra una barzelletta’

Il dibattito sulla presenza militare in Groenlandia ha suscitato diverse reazioni, tra cui quella di Crosetto, che ha definito l'eventuale invio di 200 soldati

“Mandare soldati in Groenlandia? Non è una gara a chi manda i militari in giro per il mondo, il nostro è un atteggiamento razionale. Abbiamo chiesto che fosse la Nato a coordinare, noi dobbiamo unire e non spaccare. Cento, duecento soldati in Groenlandia che fanno? Sembra l’inizio di una barzelletta.”.Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo ai cronisti al Senato. “Il problema non è l’opinione pubblica, il è se ci sono leader all’altezza dell’appuntamento con la storia” che non seguono le opinioni pubbliche ma in grado di “spiegare la necessità storica in questo momento di essere parte del gruppo dei paesi di testa che costruisce la difesa europea. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

