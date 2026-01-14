Softball | Italia esordio vincente nel 2026 in Messico contro le Bravas

La Nazionale italiana di softball ha iniziato con successo il 2026, ottenendo una vittoria nel proprio esordio in Messico contro le Bravas. Sotto la guida di Craig Montvida, la squadra azzurra si trova attualmente a León, dove sta affrontando le prime partite della stagione. Questo risultato segna un buon inizio per il percorso internazionale della rappresentativa italiana.

Primo impegno del 2026 e prima vittoria per la Nazionale italiana di softball. La squadra azzurra, guidata da Craig Montvida s, è attualmente in Messico, e più precisamente a Leon. Ed è qui che nella notte batte le cittadine Bravas, che partecipano alla Liga Mexicana de Softbol. All’Estadio Domingo Santana il punteggio finale è di 11-1 a favore dell’Italia, che la decide nelle primissime fasi con un fuoricampo di Piancastelli già nel primo inning per il 3-0. Dopo il singolo di Valdes del 3-1 arriva però il gran momento per la squadra azzurra. Di punti, infatti, ne entrano ben otto, con le valide di Longhi, Rotondo (due volte), Dayton (due volte) Barbara e Sheldon, a testimonianza di quanto si rivela lungo questo attacco in quota italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

