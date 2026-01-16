Snowboardcross, quattro azzurri centrano la qualificazione per la fase finale di Dongbeiya.

Gli atleti italiani hanno ottenuto qualificazioni importanti alla fase finale di Dongbeiya nella Coppa del Mondo di snowboardcross 2025-2026. Dopo il debutto di Cervinia, la competizione si avvicina alla sua seconda tappa, offrendo nuove opportunità ai partecipanti di confermare le proprie prestazioni a livello internazionale.

Dopo oltre un mese dal debutto di Cervinia, la Coppa del Mondo di snowboardcross 2025-2026 è pronta a vivere il secondo appuntamento della stagione. Dal 16 al 18 gennaio si terrà infatti la tappa di Dongbeiya, in Cina. Oggi gli atleti hanno saggiato per la prima volta le nevi cinesi andando alla ricerca della qualificazione per le finali di domani. In campo maschile, il più veloce è stato il canadese Eliot Grondin, che ha concluso la sua run con il tempo di 35.17. Segnali positivi per l’Italia con Filippo Ferrari che chiude al quarto posto (+0.33) davanti a Lorenzo Sommariva (+0.35). Riesce a strappare il pass per le finali al termine della prima run anche Omar Visintin, a cui basta il decimo posto (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it

