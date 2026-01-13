La Coppa del Mondo di snowboardcross torna a Dongbeiya, in Cina, dal 16 al 18 gennaio. Dopo il debutto di Cervinia, questa seconda tappa conferma l’importanza della disciplina, che sarà presente anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tra i convocati italiani figura anche Moioli, pronta a rappresentare il nostro paese in questa competizione internazionale.

La Coppa del Mondo di snowboardcross tornerà in scena nel weekend del 16-18 gennaio a Dongbeiya (Cina): a oltre un mese dal debutto stagionale in quel di Cervinia, il massimo circuito internazionale itinerante offrirà la seconda tappa di questa specialità che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Si incomincerà venerdì con le qualificazioni di gara-1, sabato ci sarà spazio proprio per gara-1, mentre la seconda sfida con l’annesso turno preliminare animerà la giornata di domenica. Il CT Cesare Pisoni ha convocato dieci atleti: Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Omar Visintin, Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Niccolò Colturi e Filippo Ferrari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboardcross, torna la Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per Dongbeiya, c’è Moioli

Leggi anche: Snowboardcross, i convocati dell’Italia nella prima tappa di Coppa del Mondo a Cervinia: Moioli guida la truppa azzurra

Leggi anche: Coppa del Mondo di Snowboardcross, Moioli: “Una bella battaglia, ho cominciato bene la stagione”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Così lo snowboardcross rischia di sparire: solo 2 tappe prima delle Olimpiadi, 5 in tutta la stagione!; 35 anni di Nitro; Roland Fischnaller vince ancora a 45 anni: il video della gara a Scuol e l'abbraccio con Mirko Felicetti.

Snowboardcross, torna la Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per Dongbeiya, c’è Moioli - 18 gennaio a Dongbeiya (Cina): a oltre un mese dal debutto stagionale in quel di ... oasport.it