Snowboardcross otto azzurri centrano la fase finale a Cortina Bene Moioli e Visintin

A Cortina si sono concluse le qualificazioni della prima tappa di Coppa del Mondo di snowboardcross 2025-2026, con otto atleti italiani che hanno conquistato l'accesso alla fase finale. Tra i qualificati, spiccano i risultati di Moioli e Visintin, che si preparano a competere per ottenere ulteriori successi in questa stagione.

Si sono da poco concluse le qualificazioni per la prima tappa di Coppa del Mondo di snowboardcross 2025-2026. A Cervinia, gli azzurri hanno cercato di strappare il pass per la fase finale di domani, in programma dalle ore 11.30. Andiamo a scoprire i risultati delle due manche di qualificazione, al termine delle quali Nella prima run è stato il francese Jonas Chollet a far segnare il miglior tempo in 49?37, con un vantaggio di 32 centesimi sul connazionale Merlin Surget (49?69). Ottima manche di Omar Visintin che si qualifica con il terzo tempo complessivo (49?88). Bene anche Lorenzo Sommariva, l'anno scorso sul podio a Cervinia, che si piazza in quinta posizione (49?91).