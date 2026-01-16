Negli ultimi anni, la medicina generale in Campania ha vissuto una fase critica, con numerose assegnazioni di nuovi medici che non hanno trovato copertura. Questa situazione evidenzia le difficoltà del sistema sanitario regionale nel garantire l’accesso ai servizi di base e nel valorizzare le risorse disponibili, sollevando importanti questioni sulla pianificazione e sulla sostenibilità del settore.

Negli ultimi anni, la medicina generale in Campania ha affrontato una crisi senza precedenti, caratterizzata da un’offerta di posti vacanti che resta largamente inutilizzata. Secondo i dati recenti pubblicati dalla Regione, sono stati resi noti gli esiti delle assegnazioni ai nuovi medici di base, evidenziando un panorama allarmante: su 704 incarichi vacanti, solo 356 sono stati effettivamente coperti. In particolare, le isole come Ischia offrono un esempio emblematico di questa difficoltà, con dieci opportunità disponibili per l’apertura di nuovi studi di medicina generale, nessuna accettata. La situazione è analoga in penisola sorrentina, dove solo un medico ha scelto di stabilirsi, a fronte di quindici posti disponibili. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

© Cilentoreporter.it - Situazione critica della medicina generale in Campania: Un’analisi delle assegnazioni di nuovi medici

