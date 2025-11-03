Medici di medicina Generale | il 5 novembre protesta contro la Regione Campania
Medici di famiglia in Campania pronti allo sciopero del 5 novembre contro il ruolo unico. La quasi totalità della categoria dei medici di medicina generale della Campania non ha aderito al ruolo unico. Scioperare contro il ruolo unico é il consolidamento di questo rifiuto. Non partecipare, significa dare forza a chi questo ruolo unico vuole imporcelo con un accordo regionale dove si possono leggere passaggi illegittimi, che renderebbero i medici di famiglia delle province campane dei dipendenti di fatto, con ore da svolgere in un luogo specifico, senza le basilari tutele che ogni dipendente deve avere per diritto: malattia, ferie, mezzi per lavoro (ambulatorio, automobile, telefono, etc. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
? Scotti: "La Medicina Generale torni a parlare il linguaggio dei giovani medici" «Autonomia, flessibilità, nuovi modelli contrattuali: è così che possiamo tornare ad attrarre i giovani nella Medicina Generale». Lo ha ribadito Silvestro Scotti, segretario generale
Sciopero dei medici di medicina generale, possibili disagi il 5 novembre - A seguito delle sciopero nazionale dei medici di medicina generale proclamato per il 5 novembre 2025 dallo Snami, il sindacato nazionale autonomo medici
Mercoledì 5 novembre scioperano i medici di base - Lo stato di agitazione dei medici di base è stato proclamato da Snami, il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani.
5 novembre sciopero dei medici di medicina generale - ASUGI comunica che la SNAMI, Sindacato Nazione Autonomo Medici Italiana, ha proclamato per la giornata del 5 novembre 2025 dalle ore 08:00 alle 24:00 la sciopero nazionale dei medici di medicina gener