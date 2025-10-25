Campania Medici Senza Carriere | Gravi irregolarità nell’AIR per la Medicina Generale
L’associazione denuncia conflitti di interesse e violazioni dei diritti professionali nell’accordo regionale: “Basta giochi di potere, serve trasparenza e legalità”. Il 5 novembre manifestazione sotto la Regione Campania.. A soli due giorni dalla pubblicazione dell’ Accordo Integrativo Regionale (AIR) Campania per la Medicina Generale, esplode la polemica. L’associazione Medici Senza Carriere denuncia “gravi criticità e possibili profili di illegalità” nell’intero processo, dopo la riconvocazione della delegazione trattante, che — secondo il gruppo — “avrebbe dovuto cessare il proprio mandato con l’approvazione dell’accordo”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
