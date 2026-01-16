Sinner vince l’ultimo test prima degli Australian Open | Auger-Aliassime ko
Jannik Sinner ha concluso con successo il suo ultimo test di preparazione prima degli Australian Open, superando Felix Auger-Aliassime in un incontro esibizione a Melbourne. La partita, giocata venerdì 16 gennaio, si è conclusa con un punteggio di 6-4, 4-6, 10-4, confermando la buona forma del tennista italiano in vista del torneo.
(Adnkronos) –Jannik Sinner vince l'ultimo test prima degli Australian Open. Oggi, venerdì 16 gennaio, il tennista azzurro ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 10-4 nel match esibizione andato in scena a Melbourne. Un buon test per Sinner, che arriva in Australia da bicampione in carica dopo i successi del 2025 e del 2024, contro un avversario che ha mostrato di saper alzare il proprio livello per mettere in difficoltà il numero due del mondo. Dopo un primo set vinto 6-4 infatti, Sinner ha subito la reazione di Auger-Aliassime, che ha conquistato il secondo parziale con lo stesso punteggio salvo attendersi al super tie break, dominato da Jannik, che ha chiuso così 10-4. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
