Sinner vince l’ultimo test prima degli Australian Open | Auger-Aliassime ko

Jannik Sinner ha concluso con successo il suo ultimo test di preparazione prima degli Australian Open, superando Felix Auger-Aliassime in un incontro esibizione a Melbourne. La partita, giocata venerdì 16 gennaio, si è conclusa con un punteggio di 6-4, 4-6, 10-4, confermando la buona forma del tennista italiano in vista del torneo.

(Adnkronos) –Jannik Sinner vince l'ultimo test prima degli Australian Open. Oggi, venerdì 16 gennaio, il tennista azzurro ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 10-4 nel match esibizione andato in scena a Melbourne. Un buon test per Sinner, che arriva in Australia da bicampione in carica dopo i successi del 2025 e del 2024, contro un avversario che ha mostrato di saper alzare il proprio livello per mettere in difficoltà il numero due del mondo. Dopo un primo set vinto 6-4 infatti, Sinner ha subito la reazione di Auger-Aliassime, che ha conquistato il secondo parziale con lo stesso punteggio salvo attendersi al super tie break, dominato da Jannik, che ha chiuso così 10-4. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Jannik Sinner all’ultimo test prima degli Australian Open. La sfida con Auger-Aliassime

Leggi anche: Quanti soldi guadagna Sinner nell’esibizione con Auger-Aliassime? L’ultimo assegno prima degli Australian Open

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sinner, le prove di Australian Open vanno bene: Auger Aliassime ko in tre set - Il campione altoatesino vince il match esibisione contro il canadese. tuttosport.com