Jannik Sinner all’ultimo test prima degli Australian Open La sfida con Auger-Aliassime

15 gen 2026

Jannik Sinner si prepara per l’ultimo test prima degli Australian Open 2026, affrontando la sfida con Felix Auger-Aliassime. Dopo la recente partecipazione a Seul contro Carlos Alcaraz e il torneo del One Point Slam, il tennista italiano affinerà le proprie energie e strategie in vista dell’importante torneo australiano. Questa partita rappresenta un’importante occasione per valutare la forma e le potenzialità in vista della competizione.

Dopo l’esibizione di Seul con Carlos Alcaraz e la partecipazione allo stravagante torneo del One Point Slam, Jannik Sinner scenderà in campo un’ultima volta prima dell’inizio degli Australian Open 2026. Si tratterà ancora di una sfida di esibizione, ma è senza alcun dubbio il match più vero che il numero due del mondo affronterà prima dello Slam australiano. Dall’altra parte della rete ci sarà il canadese Felix Auger-Aliassime e sarà sicuramente un test importante in vista delle sfide che conteranno davvero tra qualche giorno. Si gioca proprio sulla Rod Laver Arena e sarà una delle ultime sfide che andrà a chiudere l’Opening Week. 🔗 Leggi su Oasport.it

