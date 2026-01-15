Jannik Sinner all’ultimo test prima degli Australian Open La sfida con Auger-Aliassime

Jannik Sinner si prepara per l’ultimo test prima degli Australian Open 2026, affrontando la sfida con Felix Auger-Aliassime. Dopo la recente partecipazione a Seul contro Carlos Alcaraz e il torneo del One Point Slam, il tennista italiano affinerà le proprie energie e strategie in vista dell’importante torneo australiano. Questa partita rappresenta un’importante occasione per valutare la forma e le potenzialità in vista della competizione.

Dopo l’esibizione di Seul con Carlos Alcaraz e la partecipazione allo stravagante torneo del One Point Slam, Jannik Sinner scenderà in campo un’ultima volta prima dell’inizio degli Australian Open 2026. Si tratterà ancora di una sfida di esibizione, ma è senza alcun dubbio il match più vero che il numero due del mondo affronterà prima dello Slam australiano. Dall’altra parte della rete ci sarà il canadese Felix Auger-Aliassime e sarà sicuramente un test importante in vista delle sfide che conteranno davvero tra qualche giorno. Si gioca proprio sulla Rod Laver Arena e sarà una delle ultime sfide che andrà a chiudere l’Opening Week. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jannik Sinner sulla relazione con Cahill: “Darren è molto importante, sia per me che per tutto il team. Dico sempre che è "il padre del team" perché ha tanta esperienza. Darren è sempre riuscito a dirmi le cose giuste nei momenti giusti, che fosse prima, durant x.com

Sinner esce ... dal one Slam point La regola del torneo penalizza Jannik, che serve contro il non professionista Smith. Sinner alla battuta manda a rete e la regola del torneo brevissimo lo penalizza. Ai quarti andrà Smith. Finisce qui l'avventura di Jannik in que facebook