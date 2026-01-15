Quanti soldi guadagna Sinner nell’esibizione con Auger-Aliassime? L’ultimo assegno prima degli Australian Open

L'articolo analizza i guadagni di Jannik Sinner durante l'esibizione con Felix Auger-Aliassime, in programma il 16 gennaio a Seoul, prima degli Australian Open. Si approfondiscono gli aspetti economici legati a questo evento e le opportunità di guadagno del tennista in vista del prestigioso torneo di Melbourne. Un'analisi utile per comprendere i ritorni finanziari delle esibizioni nel circuito professionistico prima dei grandi appuntamenti Slam.

Dopo aver perso contro Carlos Alcaraz nell’esibizione andata in scena sabato 10 gennaio a Seoul (Corea del Sud) e dopo essere stato eliminato agli ottavi del One Point Slam sul cemento di Melbourne per mano di un amatore nella giornata di mercoledì 14 gennaio, Jannik Sinner è atteso da un ultimo test prima degli Australian Open: venerdì 16 gennaio affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime in un incontro di esibizione nell’ambito della Opening Week, un paio di giorni prima dell’inizio dello Slam in terra oceanica. Il numero 2 del mondo se la dovrà vedere contro i numero 7 del ranking ATP, con l’obiettivo di testare la propria condizione fisica e la tenuta atletica in vista del primo grande impegno della nuova annata agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti soldi guadagna Sinner nell’esibizione con Auger-Aliassime? L’ultimo assegno prima degli Australian Open Leggi anche: Jannik Sinner all’ultimo test prima degli Australian Open. La sfida con Auger-Aliassime Leggi anche: Quando torna Sinner? One Point Slam e amichevole con Auger-Aliassime prima degli Australian Open Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Quanti soldi guadagna chi vince a Seoul tra Sinner e Alcaraz: tutto sul montepremi dell'esibizione; Quanto hanno guadagnato Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per il loro match-esibizione in Corea? Il montepremi e le cifre da urlo; Quando potrà tornare numero 1 Sinner: gli scenari; Quanto si guadagna agli Australian Open 2026? Il montepremi dal 1° turno alla finale: assegni inferiori agli altri Slam. Quanti soldi guadagna Sinner nell’esibizione con Auger-Aliassime? L’ultimo assegno prima degli Australian Open - Dopo aver perso contro Carlos Alcaraz nell'esibizione andata in scena sabato 10 gennaio a Seoul (Corea del Sud) e dopo essere stato eliminato agli ottavi ... oasport.it

