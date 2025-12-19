Concerti ventata di musica Sinfonica e lirica a manetta

La stagione concertistica di Arezzo riparte con energia, portando una ventata di musica sinfonica e lirica. Dopo l'inaugurazione sold out con l’Orchestra della Toscana e artisti di talento, l’appuntamento continua nel nuovo anno, promettendo emozioni e performance di altissimo livello. Un viaggio sonoro che coinvolge appassionati e appassionate, confermando la vocazione musicale della città.

Dopo l'inaugurazione di ieri in sold out con l'Orchestra della Toscana diretta da Nicolò Jacopo Suppa con il violoncellista Ettore Pagano, proseguirà con l'anno nuovo la Stagione Concertistica aretina. "La Stagione Concertistica Aretina è diventata negli anni un appuntamento atteso e riconosciuto - dice il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli - capace di portare ad Arezzo il meglio della musica e della danza internazionale e di renderlo accessibile a un pubblico sempre più ampio. Questa quinta edizione è il segno di una città viva, che investe nella cultura come spazio di incontro, emozione e crescita condivisa.

