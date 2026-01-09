Musica sinfonica lirica e danza internazionale Eccellenze al ’Petrarca’

La nuova Stagione Concertistica Aretina presenta un programma dedicato alla musica sinfonica, lirica e alla danza internazionale. Un’occasione per apprezzare le eccellenze artistiche che si esibiranno ad Arezzo, offrendo al pubblico momenti di qualità e raffinatezza. Un evento che valorizza il patrimonio culturale e musicale della città, promuovendo incontri e spettacoli di alto livello in un contesto di sobria eleganza.

Le eccellenze della musica sinfonica, lirica e della grande danza internazionale saranno protagoniste ad Arezzo della nuova Stagione Concertistica Aretina. Arrivata alla quinta edizione, la rassegna di eventi è in programma al Teatro Petrarca fino al 24 maggio, organizzata da Fondazione Guido D'Arezzo e Comune, con la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon e il sostegno del Ministero della Cultura. L'anno si apre con il gala 'Le stelle della danza al Petrarca' con grandi artisti internazionali il 24 gennaio alle 20.30. L'Orchestra del Maggio guidata dal maestro Daniele Rustioni, uno dei direttori italiani più prestigiosi sulla scena globale, sarà protagonista il 24 febbraio all'Auditorium Guido Monaco, il recital pianistico con la star Grigory Sokolov, il recital verdiano con il grande tenore Francesco Meli e il baritono Luca Salsi, accompagnati al piano da Nelson Calzi saranno ad Arezzo il 4 aprile, mentre il concerto dell'Orchestra da Camera dell'Accademia di S.

