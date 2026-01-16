Sindaco di Salerno | dimissioni anticipate a oggi

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha annunciato le dimissioni anticipate, motivandole con un cambiamento delle condizioni politiche. La decisione, comunicata questa mattina alla sua squadra di assessori, anticipa la riunione di giunta prevista per lunedì. Questa scelta segna un momento importante per la gestione amministrativa della città e apre nuove ipotesi sul futuro politico locale.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Sono mutate le condizioni politiche”: con questa motivazione il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha anticipato a questa mattina la riunione di giunta che era stata programmata per lunedì e ha comunicato alla sua squadra di assessori la decisione di lasciare l’incarico. Il primo cittadino ha letto la lettera di poche righe che sarà inviata ai cittadini con la quale ha ringraziato innanzitutto la Regione, guidata da Vincenzo D e Luca che proverà a prendere il suo posto al comune, per il supporto dato in questi 11 anni di governo del Comune di Salerno. Poi il primo cittadino ha espresso parole di elogio per gli assessori che hanno accompagnato il suo lavoro, ricordando anche i momenti difficili della inchiesta giudiziaria che a poche settimane dalla seconda rielezione a sindaco di Salerno hanno scosso palazzo di città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

