Sigarette e tabacchi scattano i nuovi rincari | aumenti fino a 30 centesimi a pacchetto

A partire da oggi, venerdì 16 gennaio 2026, entrano in vigore i nuovi rincari sui prodotti da fumo, con aumenti fino a 30 centesimi per pacchetto di sigarette e altri tabacchi. Questa variazione si applica a tutte le principali marche e tipologie di prodotti, influenzando il mercato e le abitudini di consumo. È importante conoscere i nuovi prezzi per una corretta pianificazione degli acquisti.

Sigarette e tabacchi, da oggi in vigore i nuovi prezzi. Entrano in vigore oggi, venerdì 16 gennaio 2026, i nuovi prezzi di sigarette e altri prodotti da fumo. Il listino aggiornato prevede rincari su un'ampia gamma di articoli, con aumenti che in alcuni casi possono arrivare fino a 30 centesimi a pacchetto, a seconda delle marche. Gli adeguamenti sarebbero collegati alla revisione delle accise prevista dalle più recenti misure di finanza pubblica. Nel frattempo, sarebbe già previsto un percorso di ulteriori incrementi anche per il 2027 e il 2028. Quanti prodotti sono coinvolti. I rincari riguardano complessivamente circa 390 prodotti, tra sigarette, sigari, tabacco trinciato e altre tipologie.

