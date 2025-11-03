Sigarette la Ue verso una modifica delle accise sui tabacchi | per l’Italia aumenti fino a 3 euro al pacchetto

Aumenti del costo delle sigarette che potrebbero arrivare fino a 3 euro al pacchetto. È la stangata in arrivo per i fumatori italiani se la Commissione europea procederà sulla strada dell’uniformazione delle accise sui prodotti contenenti tabacco o nicotina e sulle e-cig, come previsto nella proposta sottoposta fino a fine ottobre a una consultazione pubblica. La notizia arriva mentre in Parlamento inizia l’iter di esame della legge di Bilancio 2026, che già prevede un aumento di 60 centesimi al pacchetto nei prossimi 3 anni. Netta l’opposizione della Federazione Italiana Tabaccai, che in una nota ha espresso la sua contrarietà sostenendo che “la Commissione Ue non coglie il legame strettissimo tra incremento della tassazione ed espansione del mercato illecito”, quindi l’allargamento del contrabbando. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

