Sicuri in montagna d' inverno | il Soccorso Alpino e il Cai spiegano come salvare una vita

Il 18 gennaio si svolge la giornata nazionale “Sicuri in montagna d'inverno”, un'occasione per sensibilizzare sulla prevenzione degli incidenti invernali in montagna. Il Soccorso Alpino e il Cai offrono consigli pratici e informazioni fondamentali per affrontare in sicurezza le escursioni e le attività sulla neve, contribuendo a ridurre i rischi e a intervenire efficacemente in caso di emergenza.

E' in programma per domenica prossima (18 gennaio) la giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici della stagione invernale denominata "Sicuri in montagna d'inverno". L'iniziativa si terrà in tutta Italia, nell'ambito del progetto permanente "Sicuri in montagna" del CNSAS -.

