Corruzione all' Ars fissata l' udienza preliminare per il presidente Galvagno

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura, è stata fissata l'udienza preliminare per il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, per la sua ex portavoce Sabrina De Capitani, per il suo autista e dipendente dell'Ars, Roberto Marino, per l'imprenditrice Marcella Cannariato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Le accuse contestate a Galvagno sono truffa e corruzione. L'udienza e' stata fissata per il prossimo 21 gennaio - facebook.com Vai su Facebook

Corruzione all'Ars, fissata l'udienza preliminare per il presidente Galvagno ed altri 5 indagati ift.tt/HiBFEVT Vai su X

Corruzione, la procura chiede il processo per il presidente dell'Ars Galvagno - Le ipotesi di reato: corruzione, peculato, truffa e falso. Segnala rainews.it

Corruzione all’Ars, fissata l’udienza preliminare per il presidente Galvagno ed altri 5 indagati - Dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura, è stata fissata l’udienza preliminare per il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, per la sua ex portavoce Sabrina De Capitani, per il ... Segnala mondopalermo.it

Processo Galvagno, fissata la prima udienza - Le memorie, per ultima quella consegnata da Gaetano Galvagno, non hanno fatto cambiare idea alla Procura della Repubblica di Palermo. Scrive itacanotizie.it

Gaetano Galvagno presidente Ars di FdI rischia il processo per accuse di corruzione, peculato, truffa e falso - Per il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, esponente di FdI, è stato chiesto il rinvio a giudizio per peculato, truffa, corruzione e falso ... Si legge su virgilio.it

Corruzione, chiesto il processo per Galvagno e altri cinque indagati - Quello che vede indagate per corruzione De Capitani e l’ex direttrice della fondazione Federico II Patrizia Monterosso. livesicilia.it scrive

Corruzione, chiesto il rinvio a giudizio del presidente dell’Ars Galvagno - La procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, ha notificato al gip del tribunale la richiesta di rinvio a giudizio per il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, ... Si legge su grandangoloagrigento.it