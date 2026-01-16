Un’operazione tra Prato e Milano, culminata con un’agguato da 30mila euro e il rientro del presunto coinvolto, il ‘Ciccione’. L’autista della banda è stato arrestato. L’indagine svela i dettagli di un’azione criminale pianificata tra diverse città italiane, evidenziando le dinamiche di una rete criminale attiva nel territorio.

Milano – “Sto diventando bravo, mi hanno contattato per andare a fare un’operazione, ma io ho rifiutato”. “Che operazione?”. “Illegale”. Pomeriggio del 24 settembre 2025, gli investigatori della Squadra mobile intercettano una conversazione tra Xin Wei Yan e la fidanzata: lui dice a lei che “non ha più il coraggio di fare queste cose” e le promette “che non lo farà mai più”. Cosa? L’autista per due sicari in trasferta, secondo le accuse. L’arresto. Nei giorni scorsi, il trentatreenne cinese è stato arrestato per concorso nel tentato omicidio del connazionale S.Z., imprenditore di 43 anni aggredito sotto casa in via Marsala poco prima della mezzanotte del 26 marzo e ferito alla nuca e al volto da due colpi di arma da fuoco esplosi a distanza ravvicinata che solo per miracolo non lo hanno ucciso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sicari in trasferta da Prato a Milano: l’agguato per 30mila euro e il rientro col ‘Ciccione’. Preso l’autista della banda

