Col 10eLotto colpo da 30mila euro a Torremaggiore
A segno la Puglia con il 10eLotto: come riporta Agipronews, colpo da 30mila euro a Torremaggiore, in provincia di Foggia, nell'ultimo concorso di giovedì 4 dicembre. La vincita è stata centrata in un punto vendita di Via Luigi Rossi grazie a un “8” Oro e una giocata da 4 euro. L'ultimo concorso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
