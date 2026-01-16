Settore giovanile Christian Dottori esordio da titolare in Under 18 Azzurrini ko con la Spagna ma il biancorosso c’è

Christian Dottori ha esordito da titolare con l’Under 18 italiana in una partita contro la Spagna a Madrid. Nonostante la sconfitta per 1-0, il giovane biancorosso ha mostrato segnali positivi, rappresentando un passo importante nel suo percorso nel settore giovanile. La presenza in campo a livello internazionale conferma il talento e l’impegno del ragazzo nel settore giovanile del club.

Soddisfazione in casa biancorossa per l'esordio da titolare di Christian Dottori con la Nazionale italiana Under 18, impegnata a Madrid in un test match di alto livello contro la Spagna, conclusosi con una sconfitta di misura per 1-0. La gara si è disputata nella giornata di mercoledì, rappresentando un banco di prova significativo per gli azzurrini, chiamati a confrontarsi con una delle selezioni giovanili più competitive d'Europa. Il ct Daniele Favo ha scelto di schierare dal primo minuto il centrocampista classe 2007 del Perugia, confermando la crescita del giovane biancorosso, già valorizzato anche da Giovanni Tedesco, che lo ha stabilmente inserito nella rosa della prima squadra.

