Settore Giovanile Juve Elimoghale in gol nella sfida con la Bolivia | gli azzurrini staccano il pass per i sedicesimi del Mondiale Under 17 Il recap del match – VIDEO
di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Juve, l’Italia Under 17 si qualifica alla fase successiva: decisivo anche il bianconero Destiny Elimoghale con un gol bellissimo, Borasio ancora prezioso. Il recap del secondo match del Mondiale. Dopo l’esordio positivo arriva un’altra vittoria per l’Italia Under 17, gli azzurrini di Favo battono 4-0 i coetanei della Bolivia nella seconda sfida del Mondiale di categoria. Dal primo minuto parte il capitano Borasio, del Settore Giovanile Juve. Dalla panchina invece Destiny Elimoghale, una delle novità rispetto alla prima gara contro il Qatar. Ecco di seguito il recap del match, con la prestazione dei bianconeri in primo piano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
