Settore giovanile La Primavera torna al successo Dottori ne fa due al Palermo
PERUGIA – Dopo due pareggi consecutivi torna alla vittoria la Primavera di Giorgi che grazie alla doppietta di Cristian Dottori batte 2-1 il Palermo di Cristiano Del Grosso alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Per i biancorossi invece quinto risultato utile consecutivo. Parte forte il Perugia che va in vantaggio dopo tre minuti con Dottori che appena entrato in area dal settore destro insacca con un destro preciso anche se non irresistibile. Passano cinque minuti e arriva il pareggio del Palermo su calcio di rigore assegnato per un intervento scomposto di un difensore biancorosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Weekend Settore Giovanile ? Forza ragazzi, forza Bra #weekend #settoregiovanile #seriec #forzabra - facebook.com Vai su Facebook
Settore giovanile. La Primavera torna al successo. Dottori ne fa due al Palermo - PERUGIA – Dopo due pareggi consecutivi torna alla vittoria la Primavera di Giorgi che grazie alla doppietta di Cristian Dottori batte 2- Da sport.quotidiano.net
Giovanili, torna il derby con la Cavese. Primavera in casa della capolista - Domenica a Pregiato la sfida tra le formazioni Under 17 e 15 blufoncè e granata. Riporta tuttosalernitana.com
Giovanili, la Primavera riceve la capolista Pescara. Altamura per U17 e 15 - La formazione di Ernesto De Santis torna dalla pausa motivata dal blitz calabrese, punti pesanti in palio per le squadre di Landi e Buonaiuto ... Lo riporta tuttosalernitana.com