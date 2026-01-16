Sette gioiellerie bergamasche presenti a Vicenzaoro

Sette gioiellerie bergamasche sono presenti a VicenzaOro January, che si svolge dal 16 al 20 gennaio. L'evento rappresenta un'importante occasione per le aziende locali di mostrare le proprie creazioni e di confrontarsi con il settore internazionale. La partecipazione testimonia la vitalità e la crescita del settore orafo della provincia di Bergamo, consolidando la sua posizione nel panorama dei gioielli di alta qualità.

Sono sette le gioiellerie bergamasche che, da venerdì 16 gennaio fino a martedì 20 gennaio. partecipano al VicenzaOro January tra gli oltre 1.300 brand espositori nel quartiere fieristico di Italian Exhibition Group. Saranno presenti a Vicenzaoro: Lalbi Srl di Berbenno, CR Gioielli Srl di Bergamo, Daverio 1933 di Bergamo, Ela Antichità Srl di Bergamo, Gems and Antiques di Bergamo, To Be Packing di Comun Nuovo e Serafino Consoli di Grumello del Monte. Con un sold-out ormai consolidato da oltre 1.300 brand espositori, tra cui 100 eccellenze dalla Lombardia (elenco in allegato), Vicenzaoro ospita la community globale del gioiello per cinque giorni dedicati a business, formazione, informazione, trend e networking, inaugurando il calendario mondiale delle fiere di settore.

