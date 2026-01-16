Fd’I è il gruppo più produttivo In sette sempre presenti in aula

Il gruppo Fd’I si distingue per la sua costante presenza in aula, contribuendo in modo significativo all’attività del consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2025. Secondo la relazione del presidente Matteo Iori, sono stati prodotti 331 documenti, tra mozioni, interpellanze, interrogazioni, delibere e ordini del giorno, evidenziando un impegno quotidiano e una partecipazione attiva nel processo decisionale della città.

Il 2025 ha passato in rassegna anche un anno di consiglio comunale reggiano. Come emerge dalla relazione del presidente Matteo Iori, infatti, in sala del Tricolore sono stati prodotti 331 documenti (in media quasi uno al giorno): 120 mozioni (di cui 84 discusse e le altre pendenti), 40 interpellanze (di cui 27 discusse), 47 interrogazioni (37 delle quali hanno ricevuto risposta), 41 delibere approvate e infine 83 ordini del giorno urgenti (61 dell’opposizione e 22 della maggioranza), di cui 48 discussi dall’aula (26 dell’opposizione e 22 della maggioranza). Inoltre per la prima volta è stata e discussa una mozione avanzata da due ragazze di 13 anni (per l’installazione nelle scuole di distributori di assorbenti, per aiutare le compagne in difficoltà economiche). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

