a via domani vicenzaoro january

Domani apre a Vicenza la fiera Vicenzaoro January 2026, che si svolgerà fino al 20 gennaio nel quartiere fieristico di Ieg. L’evento, ormai consolidato, rappresenta un punto di riferimento nel settore della gioielleria, offrendo un'occasione di incontro e confronto per operatori e professionisti del settore. La manifestazione si propone di presentare le ultime novità e tendenze in un contesto professionale e informativo.

Vicenza, 15 gen. - (Adnkronos) - Apre domani - fino a martedì 20 - Vicenzaoro January 2026, nel quartiere fieristico di Ieg: con un sold-out ormai consolidato da oltre 1.300 brand espositori, la rassegna - si sottolinea in una nota - ospita la community globale del gioiello per cinque giorni dedicati a business, formazione, informazione, trend e networking, inaugurando il calendario mondiale delle fiere di settore. In contemporanea, T.Gold, il salone di riferimento per tecnologie e macchinari per l'oreficeria e la gioielleria, mentre l'ottava edizione di VO Vintage, marketplace di orologeria e gioielleria vintage di alta gamma, è aperta con ingresso gratuito fino a lunedì 19 gennaio a esperti, collezionisti e appassionati.

