Serie D girone I | scoppia il presunto caso Nuova Igea Virtus il Savoia si affida all’avv Chiacchio
Nel girone I di Serie D si apre una questione che potrebbe influenzare la classifica: il presunto caso Nuova Igea Virtus. Il Savoia ha affidato le proprie sorti all’avvocato Chiacchio, in attesa di chiarimenti. La situazione, ancora in fase di sviluppo, potrebbe avere ripercussioni sulle posizioni di vertice del campionato, creando incertezza tra le società coinvolte.
Tempo di lettura: 4 minuti C’è una spada di Damocle che rischia di pendere sul girone I di Serie D che potrebbe vedere stravolta la sua classifica nelle posizioni di vertice. Il caso riguarda l’impiego del giovanissimo portiere Cristian De Falco (classe 2006), inserito in distinta dalla capolista Nuova Igea Virtus pur dovendo forse scontare tre turni di squalifica nella stagione in corso, scomodo retaggio dei play off del torneo Primavera 2 disputati dall’estremo difensore con la Reggiana a maggio. Invece il portiere, approdato in estate alla Nuova Igea Virtus, è stato convocato contro Sancataldese, Milazzo, Acireale, Athletic Palermo ed Enna anche se “potenzialmente” squalificato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
