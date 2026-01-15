Serie D Savoia e Nissa sul caso Igea Virtus | Solo una verifica tecnica sul rispetto delle regole

Le società Nissa e Savoia hanno diffuso una nota congiunta riguardante il caso Igea Virtus, coinvolgendo il portiere Cristian De Falco, schierato nonostante una squalifica da scontare. Le parti sottolineano che si tratta di una verifica tecnica volta a chiarire il rispetto delle regole, senza voler alimentare polemiche. La questione riguarda le prime cinque gare di campionato e sarà valutata dalle autorità competenti.

In merito al "caso" Igea Virtus con il portiere Cristian De Falco schierato dalla compagine barcellonese nelle prime cinque gare di campionato, nonostante il classe 2006 dovesse scontare tre turni di squalifica, intervengono le società Nissa e Savoia con una nota congiunta. "Nelle ultime ore sono circolate notizie che fanno riferimento a presunte segnalazioni effettuate dalla.

