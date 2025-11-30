Serie D girone I | Savoia all’ultimo respiro il guizzo di Reis fa esplodere il Giraud

Tempo di lettura: 2 minuti Spati pieni e cornice di pubblico da categoria superiore in un Giraud traboccante di entusiasmo dove la capolista Savoia si è imposta sul suono della sirena (2-1) sulla Vigor Lamezia mantenendo la vetta a +1 (Igea Virtus) e +3 (Athletic Palermo) sulle inseguitrici. Dopo tre nitide occasioni fallite dai padroni di casa, in modo particolare da Esposito che non è arrivato di un soffio su un cross dalla destra, il punteggio si è sbloccato al 18’ con un imperioso colpo di testa di Munoz sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa al 9’ il Savoia è rimasto in dieci per la frettolosa espulsione di Ledesma (doppio giallo) che ha permesso ai calabresi di prendere coraggio e alzare il proprio baricentro, ma alla mezz’ora il rosso a Sanzone ha ristabilito la parità numerica in campo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

