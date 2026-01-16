Serie B banco di prova Catanzaro per un Venezia che continua a sognare
Il Venezia di Giovanni Stroppa affronta il primo match casalingo del 2026, ospitando il Catanzaro al Penzo. La partita rappresenta un banco di prova importante per gli arancioneroverdi, che cercano continuità in Serie B. Il Catanzaro, quinto in classifica, arriva dopo una sconfitta contro la capolista Frosinone, e si presenta come avversario competitivo per questa sfida.
Banco di prova importante per il Venezia di Giovanni Stroppa nella prima gara casalinga del 2026. Sabato pomeriggio, alle ore 15, gli arancioneroverdi scenderanno in campo al Penzo contro il Catanzaro, quinto in classifica, reduce dalla sconfitta contro la capolista Frosinone, ma capace di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
