venezia catanzaro ventesima giornata serie b 2025 2026

Venezia e Catanzaro si affrontano nella ventesima giornata della Serie B 2025/2026. I lagunari, attualmente secondi in classifica, cercano la promozione diretta, mentre i calabresi mirano a consolidare un piazzamento utile per i playoff. La partita rappresenta un passo importante per entrambe le squadre nella corsa alla qualificazione, in un contesto di alta tensione e obiettivi di classifica.

I lagunari hanno il morale alle stelle, forti della larga vittoria sulla Reggiana. Tra le mura amiche, la squadra di Stroppa ha raccolto 24 punti in 9 partite, a dimostrazione di un fortino inespugnabile. Contro i calabresi sarà l'ennesima occasione per far capire che la promozione diretta è un obiettivo concreto.

Venezia-Catanzaro sabato 17 gennaio 2026 - ore 15.00 Modifiche ed integrazioni al servizio di trasporto pubblico in occasione della partita

