Serie B risultati decima giornata | vincono Venezia e Catanzaro pari tra Spezia e Mantova
Roma, 29 ottobre 2025 – Cala il sipario sul decimo turno di Serie B. Il Venezia torna alla vittoria contro il Sudtirol e raggiunge il Palermo al quinto posto in classifica, decidono le reti di Doumbia, Kike Perez e Yeboah. Secondo successo consecutivo per il Catanzaro, che supera il Mantova con un convincente 3-1 e scala la classifica fino a raggiungere il dodicesimo posto: al Martelli ci pensano Cissè, Favasuli e l'autorete di Majer a ribaltare lo svantaggio iniziale di Mancuso. Tra Spezia e Padova, invece, non si va oltre il pari: al vantaggio iniziale di Lapadula risponde Lasagna. I liguri salgono a quota 7, mentre il Padova raggiunge l'Avellino al decimo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
