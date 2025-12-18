Al Sistina Chapiteau Musical Moulin Rouge 50.000 biglietti venduti

Il Sistina Chapiteau celebra un successo straordinario con “Moulin Rouge! Il Musical”, che, a soli dieci settimane dal debutto, ha già venduto 50.000 biglietti. Lo spettacolo, diretto da Massimo Romeo Piparo e ispirato al celebre film di Baz Luhrmann, continua a incantare il pubblico di Roma, confermando il suo ruolo di uno degli eventi più attesi e amati della scena teatrale.

Roma, 18 dic. (askanews) – Al Sistina Chapiteau prosegue il successo di “Moulin Rouge! Il Musical”, uno dei titoli più amati dal pubblico e ispirato al celebre film di Baz Luhrmann, a dieci settimane dal debutto lo spettacolo diretto da Massimo Romeo Piparo ha già superato la soglia dei 50.000 biglietti venduti. Il regista Piparo ha pertanto deciso di proseguire le repliche – al momento fino al 15 febbraio – rispondendo alle continue richieste degli spettatori. Annunciato per sei settimane, poi prorogate a 12, ora si punta al magnifico traguardo delle 16 settimane di programmazione. Con un allestimento da kolossal con un palco di oltre 30 metri e la colonna sonora suonata dal vivo, oltre a costumi e coreografie mozzafiato, “Moulin Rouge! Il Musical” diventa anche uno degli appuntamenti più attesi per Capodanno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Arriva a Roma "Moulin Rouge! Il Musical" al nuovo Sistina Chapiteau Leggi anche: Arriva al Sistina Chapiteau ‘Moulin Rouge! Il Musical’ diretto da Massimo Piparo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Da Floridia a Roma: Raffaele Rudilosso conquista il Sistina come Baby Doll in Moulin Rouge; Da Floridia al Sistina di Roma: Raffaele Rudilosso è Baby Doll nel musical Moulin Rouge!. “Moulin Rouge! Il musical” a Roma prorogato fino al 15 febbraio! - Il Musical ”, uno dei titoli più amati e spettacolari del panorama teatrale mondiale, ispirato al celebre ... musical.it

Da Floridia a Roma: Raffaele Rudilosso conquista il Sistina come Baby Doll in Moulin Rouge - Il Musical al Sistina Chapiteau di Roma: energia, libertà e autenticità che danno visibilità a chi brilla oltre l'ordinario ... lasicilia.it

“Moulin Rouge! Il musical” inaugura il Sistina Chapiteau a Roma. Diana Del Bufalo è Satine - C’è voglia di riscossa per il teatro italiano nelle parole di Massimo Romeo Piparo, regista e direttore artistico del Teatro Sistina: "Spero che a Roma riusciremo a trasmettere un po' di coraggio, di ... repubblica.it

CAPODANNO AL SISTINA - MOULIN ROUGE info 327 5846923 Vuoi brindare col cast dell’evento teatrale dell’anno La notte di Moulin Rouge! Il Musical sarà ricca di charme, emozioni… e sorprese che renderanno il tuo Capodanno davvero i facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.