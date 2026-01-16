Serena Autieri star di Mouln Rouge! Il musical al Sistina Chapiteau

Serena Autieri sarà la protagonista di “Moulin Rouge! Il Musical” al Sistina Chapiteau di Roma. L’attrice, nota per la sua esperienza nel teatro musicale italiano, interpreterà il ruolo di Satine, portando in scena una produzione diretta da Massimo Romeo Piparo. La rappresentazione si svolgerà nel contesto di un allestimento che promette di coinvolgere il pubblico con una rivisitazione fedele e curata del famoso musical.

Roma, 16 gen. (askanews) – Sarà Serena Autieri, la regina del teatro musicale italiano, a vestire i panni della fascinosa Satine nel “Moulin Rouge! Il Musical” diretto da Massimo Romeo Piparo. Fascino, talento, maturità artistica, phisyque du role perfetto per questo personaggio: Serena Autieri consacra il binomio artistico con Piparo, riuscendo – grazie alla lunga e inedita programmazione dello spettacolo – a far coincidere le rispettive strade. Con Autieri, lo spettacolo sarà in scena al Sistina Chapiteau di Roma-Tor di Quinto fino a domenica 1 marzo e si avvia verso il traguardo delle 19 settimane consecutive di programmazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

SERENA AUTIERI STAR DI MOULIN ROUGE! IL MUSICAL

