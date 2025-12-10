Semestre aperto per Medicina Odontoiatria e Veterinaria | alle Fiere oltre 800 candidate e candidati

Parmatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle Fiere di Parma si è svolto il primo semestre aperto dell'Università di Parma, coinvolgendo complessivamente 841 candidati. Medicina, Odontoiatria e Veterinaria hanno visto partecipare numerosi studenti che hanno sostenuto gli esami organizzati dall'ateneo, segnando un momento importante per l'accesso a queste facoltà.

Sono stati nel complesso 841 i candidati e le candidate che oggi alle Fiere di Parma hanno sostenuto gli esami organizzati dall’Università di Parma per il “semestre aperto” per Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria. Quello di oggi era il secondo appello, dopo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Medicina 384 candidati al primo appello - Zazoom Social News

Focus a Foggia sulla medicina di genere | quali cure su misura per uomini e donne - Zazoom Social News

semestre aperto medicina odontoiatriaSemestre aperto per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: alle Fiere oltre 800 candidate e candidati - Il 10 dicembre il secondo appello d’esame: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia ... parmatoday.it scrive

semestre aperto medicina odontoiatriaSemestre aperto di Medicina e Odontoiatria: 404 presenti al secondo appello all’Università dell’Insubria - Le prove si sono svolte con regolarità nelle aule del Padiglione Monte Generoso, a Varese, dove sono state sospese le lezioni. Scrive varesenoi.it