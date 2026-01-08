Medicina pubblicata la graduatoria dopo il semestre filtro Oltre 22 mila idonei

È stata pubblicata la graduatoria degli studenti ammessi al corso di Medicina, a seguito del semestre filtro. Oltre 22.000 candidati risultano idonei, segnando un importante passo nel percorso di accesso a questa facoltà. La pubblicazione rappresenta un momento di chiarezza per i giovani interessati e per le istituzioni coinvolte nel processo di selezione.

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata pubblicata la graduatoria degli studenti ammessi a Medicina dopo il semestre aperto. Sono in tutto 22.688 i ragazzi considerati idonei, che hanno cioè superato i due appelli del semestre filtro. I posti a disposizione sono 17.278, quindi circa 5 mila studenti dovranno scegliere un corso affine. Per Veterinaria sono idonei 1.535 studenti e 1.072 per Odontoiatria. Considerando i tre corsi – Medicina, Odontoiatria e Veterinaria – oltre 14 mila studenti sono stati assegnati all’ateneo di loro prima scelta. Il CINECA ha comunicato agli studenti del semestre aperto per l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria il proprio punteggio, la relativa posizione nella graduatoria nazionale e l’Università assegnata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Graduatoria nazionale Medicina 2026: pubblicazione oggi alle 16 su Universitaly dopo semestre filtro, 22.500 idonei per 17.278 posti disponibili

Leggi anche: Medicina: pubblicata la graduatoria del semestre filtro. Cosa succede ora

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Test Medicina, oggi graduatoria nazionale con i risultati del semestre filtro: cosa sapere; Graduatoria nazionale Medicina 2026: pubblicazione oggi alle 16 su Universitaly dopo semestre filtro, 22.500 idonei per 17.278 posti disponibili; Quando escono le graduatorie di Medicina: il giorno e l'ora X; A che ora esce la graduatoria di Medicina, dove trovarla e cosa deve fare chi ha superato il semestre filtro.

Semestre filtro Medicina, pubblicata prima graduatoria: 350 i posti a Bari. Gli studenti: «Avanti con ricorso» - È stata pubblicata, oggi 8 gennaio, la graduatoria nazionale per l'accesso al secondo semestre dell'Università di Medicina e Chirurgia: sono 350 i posti contesi a Bari, dopo un semestre ... lagazzettadelmezzogiorno.it