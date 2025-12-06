Barbara D’Urso ha asfaltato Selvaggia Lucarelli famosa vip contro la giornalista di Ballando | l’attacco
Celebre opinionista torna a punzecchiare Selvaggia Lucarelli e commenta lo scontro con Barbara D’Urso a Ballando con le stelle: ecco le sue parole e perché parla di una «asfaltata». Leggi anche: Selvaggia Lucarelli nei guai, si parla di gravi violazioni: la sua risposta è perfetta Le tensioni intorno al tavolo dei giurati e dei concorrenti d i Ballando con le stelle continuano ad alimentare il dibattito televisivo. Questa volta a inserirsi nella discussione è una famosa vip, che non ha mai nascosto una certa distanza nei confronti di Selvaggia Lucarelli. L’opinionista, ospite de La Volta Buona, ha colto l’occasione per tornare sulle recenti polemiche esplose nello show di Milly Carlucci, commentando in particolare il confronto acceso tra la giornalista e Barbara D’Urso. 🔗 Leggi su Donnapop.it
