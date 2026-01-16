Recenti studi hanno individuato il possibile inizio della sclerosi multipla nel periodo prenatale, nel pancione della madre. Questa scoperta apre nuove prospettive per la comprensione e la prevenzione della malattia, che rappresenta una delle sfide più complesse nel campo delle neuroscienze. La ricerca continua a progredire, offrendo speranze per un futuro di diagnosi più precoci e trattamenti più efficaci.

La ricerca medica ha fatto un passo da gigante nel comprendere una delle malattie neurologiche più complesse. Uno studio rivoluzionario, pubblicato sulla prestigiosa rivista Cell, ha finalmente svelato il “codice” segreto che scatena la sclerosi multipla, individuando una combinazione fatale tra un virus comune e il nostro DNA. Per anni la scienza si è chiesta perché alcune persone si ammalassero di sclerosi multipla e altre no. La risposta non risiede in un unico colpevole, ma in un’interazione precisa che avviene a livello molecolare. Il protagonista è il virus di Epstein-Barr (EBV), lo stesso che causa la mononucleosi e che è presente nel corpo di quasi tutta la popolazione mondiale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Scoperta finalmente l'origine della sclerosi multipla, tutto comincia nel pancione della mamma

Sclerosi multipla: scoperta proteina-farmaco rilasciata della cellule staminali - I ricercatori dell’Ospedale del San Raffaele chiariscono uno dei principali meccanismi terapeutici alla base dell’azione delle cellule staminali neurali trapiantate: il rilascio di una ... disabili.com

