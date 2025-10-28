I segnali della sclerosi multipla visibili nel sangue 7 anni prima della comparsa dei sintomi | possibile svolta

Un team di ricerca internazionale ha dimostrato che i segnali della sclerosi multipla iniziano a essere presenti nel sangue ben sette anni prima della comparsa dei sintomi. Ciò può portare a un test in grado di rivoluzionare diagnosi e trattamento della malattia autoimmune, attualmente incurabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

OPEN DAY A CURA DEL DOTTOR POZZA CRISTIANO ? giovedì 20 novembre dalle ore 8 alle ore 12.30 Piazza Mazzini 27, Breganze (VI) Quattro segnali che indicano il bisogno di una visita posturale: dolori frequenti alla schiena mal di testa ric - facebook.com Vai su Facebook

I segnali della sclerosi multipla visibili nel sangue 7 anni prima della comparsa dei sintomi: possibile svolta - Un team di ricerca internazionale ha dimostrato che i segnali della sclerosi multipla iniziano a essere presenti nel sangue ben sette anni prima della ... Segnala fanpage.it

Sclerosi multipla: quei segnali nascosti che precedono la diagnosi - Secondo uno studio pubblicato su JAMA Network Open, i primi campanelli d’allarme compaiono fino a 15 anni prima della comparsa ... Da iodonna.it

Cos’è la sclerosi multipla di Laura Santi?/ Malattia autoimmune e degenerativa: cause, sintomi e… - Cos’è la sclerosi multipla, la malattia da cui era affetta la giornalista Laura Santi: oggi non ci sono delle cure, ma grazie ai progressi della ... Secondo ilsussidiario.net