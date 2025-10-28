Sclerosi multipla segnali nel sangue fino a sette anni prima dei sintomi | la scoperta che può cambiare la diagnosi

28 ott 2025

I segni della sclerosi multipla potrebbero essere rilevabili nel sangue fino a sette anni prima della comparsa dei sintomi clinici. È quanto emerge da un importante studio internazionale, pubblicato su Nature Medicine, che potrebbe rappresentare una svolta epocale nella diagnosi precoce e nella prevenzione di una delle patologie neurologiche più complesse e invalidanti del sistema nervoso centrale. Lo studio. Il lavoro è stato condotto da un team di ricercatori del Weill Institute for Neurosciences dell’Università della California di San Francisco (UCSF), in collaborazione con l’Università McGill di Montréal, il Centro di Eccellenza per la Sclerosi Multipla di Washington e altri istituti di ricerca internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

