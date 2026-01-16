Scontri a Minneapolis | gas lacrimogeni e spray al peperoncino contro i manifestanti Trump minaccia l' Insurrection Act
A Minneapolis, le tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine sono aumentate, con l’uso di gas lacrimogeni e spray al peperoncino. Nel frattempo, Donald Trump ha minacciato di attivare l’Insurrection Act. La situazione si inserisce in uno scontro politico tra il sindaco Jacob Frey e il presidente, evidenziando le divisioni sulla gestione delle proteste.
È scontro aperto tra il sindaco di Minneapolis, il democratico Jacob Frey, e il presidente Donald Trump. Aumenta la tensione nella città del Minnesota, dopo che un agente dell'Ice ha sparato a un immigrato venezuelano, ferendolo a una gamba. L'episodio rientra in una escalation di violenza da parte delle forze anti immigrazione, culminata la settimana scorsa nell'uccisione dell'attivista Renée Good da parte di un agente durante un'operazione per la deportazione degli irregolari. La violenza dell'Ice contro l'immigrato venezuelano accende la tensione gli scontri tra gli attivisti e le forze federali. 🔗 Leggi su Today.it
