Minneapolis scontri con l’ICE | gas lacrimogeni e spray al peperoncino contro manifestanti

A Minneapolis, le proteste contro l’ICE sono aumentate, portando all’uso di gas lacrimogeni e spray al peperoncino da parte delle forze dell’ordine. Gli scontri si sono verificati nei pressi dell’edificio Whipple e riflettono un’escalation delle tensioni legate alle politiche migratorie e alle manifestazioni di dissenso nella città.

Continua a crescere la tensione a Minneapolis. Le proteste contro l’ICE si sono intensificate e, nella giornata di giovedì, gli agenti federali dell’immigrazione hanno utilizzato gas lacrimogeni, nei pressi dell’edificio Whipple, per disperdere la folla di manifestanti. La scena, documentata anche nei video condivisi online, mostra persone che tossiscono, coprendosi il volto nel tentativo di sfuggire al fumo e aiutandosi a vicenda a lavarsi gli occhi dopo l’esposizione al gas. Gli agenti federali sono stati inviati dal governo degli Stati Uniti nell’ambito di un’operazione di controllo dell’immigrazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Minneapolis, scontri con l’ICE: gas lacrimogeni e spray al peperoncino contro manifestanti Leggi anche: Minneapolis, agenti dell'Ice usano lacrimogeni e spray irritanti contro i dimostranti Leggi anche: Iran, scontri al Grand Bazaar di Teheran: polizia lancia gas lacrimogeni contro manifestanti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Immigrazione, Minneapolis esplode: scontri con l’Ice e manifestanti feriti - Dopo l'uccisione di Renee Good da parte di un agente federale Ice, esplodono proteste e tensioni a Minneapolis: gas lacrimogeni, manifestanti feriti e cause legali contro l’amministrazione Trump ... it.euronews.com

