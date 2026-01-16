Trump minaccia l’Insurrection Act a Minneapolis cosa vuol dire

La minaccia di Trump di attivare l’Insurrection Act a Minneapolis si inserisce in un contesto di crescente tensione dopo l’incidente in cui un agente dell’Ice ha ferito un immigrato venezuelano. La situazione si fa ancora più complessa a causa dei recenti scontri e delle vittime, tra cui l’attivista Renée Good. Questo scenario solleva dubbi sulle possibili implicazioni dell’intervento federale e sullo stato di sicurezza nella città.

Alta tensione e nuovi scontri a Minneapolis dopo che un agente dell’Ice ha sparato ad un immigrato venezuelano, ferendolo a una gamba, una settimana dopo che un suo collega ha ucciso l’attivista Renée Good in un’operazione per la deportazione degli irregolari. L’ultimo episodio è avvenuto anche all’indomani delle nuove polemiche per una donna trascinata brutalmente fuori dalla sua auto e ammanettata da agenti dell’Ice nonostante dicesse di non potersi muovere perché disabile. Questa volta, invece, nel mirino c’era un immigrato venezuelano. Secondo la versione del ministero dell’Interno, dopo l’inseguimento l’uomo è sceso dall’auto e c’é stata una colluttazione tra lui e l’agente federale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

