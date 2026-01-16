Scomparsa da Anguillara | tracce di sangue in camion auto e villa Indagini forse vicine a una svolta

A Anguillara, sono state trovate tracce di sangue in un camion, un'auto e una villa, nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo. Si attende l’esito delle analisi per determinare se le tracce appartengano alla donna. Le autorità stanno lavorando per chiarire la situazione, con possibili sviluppi nelle prossime ore.

Si attendono i risultati delle analisi sulle tracce di sangue trovate in camion, auto e villa di Claudio Carlomagno, per capire se siano di Federica Torzullo.

