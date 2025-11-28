Il cadavere forse nascosto lì Rosa scomparsa da 3 anni | clamorosa svolta nelle indagini
I carabinieri del Ris di Olbia si sono presentati ieri sera nell’abitazione di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, la coppia indagata per la scomparsa di Rosa Bechere, la 60enne di cui non si hanno notizie dal 25 novembre 2022. L’ipotesi degli investigatori è che i due possano aver ucciso la donna e occultato il corpo all’interno della loro abitazione di via Pietro Aretino, forse in una botola o in un vano nascosto. L’accesso dei militari è avvenuto alla presenza degli avvocati della coppia, Giampaolo Murrighile e Angelo Merlini, che hanno assistito all’intera operazione. Le verifiche rappresentano una nuova fase delle indagini, riaperte dopo mesi di stallo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
