Scienza il ruolo dell’acqua su Marte rivelato dalla mappa delle sue argille

Da ildenaro.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un recente studio dell’INAF presenta la mappa più dettagliata delle argille presenti sulla superficie di Marte. Questa analisi fornisce informazioni sulla distribuzione, la composizione e l’evoluzione geologica del pianeta. I dati aiutano a comprendere il ruolo dell’acqua nel passato marziano e a valutare la possibilità di un ambiente abitabile in epoche precedenti.

Un nuovo studio dell’ Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)  fornisce la  mappa  piu’ dettagliata mai realizzata della  distribuzione e della composizione delle argille sulla superficie di Marte, offrendo nuove chiavi di lettura sull’evoluzione geologica del pianeta, sul ruolo dell’acqua nel suo passato e sulla sua potenziale abitabilita’. Il lavoro, pubblicato sulla rivista  Journal of Geophysical Research: Planets, si basa su quasi  1500 osservazioni condotte su scala globale  e acquisite dallo spettrometro CRISM (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars) a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter della NASA. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

