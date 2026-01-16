Scienza il ruolo dell’acqua su Marte rivelato dalla mappa delle sue argille
Un recente studio dell’INAF presenta la mappa più dettagliata delle argille presenti sulla superficie di Marte. Questa analisi fornisce informazioni sulla distribuzione, la composizione e l’evoluzione geologica del pianeta. I dati aiutano a comprendere il ruolo dell’acqua nel passato marziano e a valutare la possibilità di un ambiente abitabile in epoche precedenti.
Un nuovo studio dell’ Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) fornisce la mappa piu’ dettagliata mai realizzata della distribuzione e della composizione delle argille sulla superficie di Marte, offrendo nuove chiavi di lettura sull’evoluzione geologica del pianeta, sul ruolo dell’acqua nel suo passato e sulla sua potenziale abitabilita’. Il lavoro, pubblicato sulla rivista Journal of Geophysical Research: Planets, si basa su quasi 1500 osservazioni condotte su scala globale e acquisite dallo spettrometro CRISM (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars) a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter della NASA. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
