Gli effetti del cambio dell’ora su corpo e mente provati dalla scienza e come ridurli

Q uando si spostano le lancette avanti o indietro, si guadagna o si perde un’ora di sonno, ma il corpo e la mente non si adattano così velocemente. Il cambio dell’ora – due volte l’anno – non è solo una questione di orologio, ma un vero stress biologico, come confermano numerose ricerche. Gli effetti riguardano sonno, umore, metabolismo e perfino il cuore. La cronobiologia, la scienza che studia i ritmi dell’organismo, spiega che basta un’ora di sfasamento per alterare il nostro equilibrio interno. Ecco che cosa ne dicono i più recenti studi scientifici. Risvegli notturni: qual è l’ora peggiore per chi soffre di ansia? X Cosa realmente cambia nel corpo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Gli effetti del cambio dell’ora su corpo e mente provati dalla scienza (e come ridurli)

