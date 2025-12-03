Scienza batteri muratori su Marte | trasformano polvere in materiali da costruzione

Usare  microrganismi come ‘muratori’ per solidificare la polvere di Marte  e costruire  habitat in situ  riducendo al minimo il trasporto di materiali dalla Terra. E’ la prospettiva delineata da un gruppo internazionale di ricercatori guidati da  Shiva Khoshtinat del Politecnico di Milano  in un articolo pubblicato su  Frontiers in Microbiology.  Il lavoro descrive chi ha sviluppato il concetto, quali specie microbiche sono state selezionate, in che modo interagiscono con la regolite simulata e perche’ la  biomineralizzazione  potrebbe diventare un pilastro delle strategie di insediamento umano sul Pianeta Rosso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

