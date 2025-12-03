Scienza batteri muratori su Marte | trasformano polvere in materiali da costruzione

Usare microrganismi come ‘muratori’ per solidificare la polvere di Marte e costruire habitat in situ riducendo al minimo il trasporto di materiali dalla Terra. E’ la prospettiva delineata da un gruppo internazionale di ricercatori guidati da Shiva Khoshtinat del Politecnico di Milano in un articolo pubblicato su Frontiers in Microbiology. Il lavoro descrive chi ha sviluppato il concetto, quali specie microbiche sono state selezionate, in che modo interagiscono con la regolite simulata e perche’ la biomineralizzazione potrebbe diventare un pilastro delle strategie di insediamento umano sul Pianeta Rosso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it