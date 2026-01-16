Sci Giovanni Franzoni trionfa a sorpresa nel SuperG di Wengen

Giovanni Franzoni, sciatore bresciano, ha ottenuto una vittoria inaspettata nel SuperG di Wengen, segnando la sua prima affermazione in Coppa del Mondo. L'evento si è svolto in Svizzera il 16 gennaio, portando grande soddisfazione per l’atleta e il suo team. Questa gara rappresenta un importante traguardo nella carriera di Franzoni, che ha saputo distinguersi in una delle competizioni più impegnative del circuito.

Roma, 16 gen. (askanews) – Clamorosa affermazione, la prima in carriera in Coppa del Mondo, del bresciano Giovanni Franzoni nel SuperG di Wengen, in Svizzera. Sceso col pettorale numero 1, scia in maniera molto lineare, senza errori e con una buona velocità finale: taglia il traguardo in 1’45?19, un tempo che da subito si intuisce possa essere interessante. FRanzoni riesce a tenere dietro tutti, finanche il campionissimo Marco Odermatt, pettorale numero 13, ovvio e naturale favorito della gara. Ma Odermatt va subito fuori dal podio, quarto a 53 centesimi da Franzoni. Col numero 14 scende Dominik Paris, altro candidato a finire in una delle prime piazze, ma sbaglia dopo pochi secondi di discesa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Giovanni Franzoni magico, trionfa in SuperG a Wengen: è la prima vittoria in carriera in Coppa del mondo Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: FRANZONI DA SOGNO! L’azzurro trionfa sulla Lauberhorn Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Giovanni Franzoni, sei un mito! Trionfo in Super G sul Lauberhorn di Wengen, rivivi la sua prima vittoria in Coppa del Mondo; Giovanni Franzoni vince il Super G di Wengen in Coppa del mondo • Risultati Sci Alpino oggi; Trionfo di Giovanni Franzoni a Wengen nel SuperG: è la prima vittoria in carriera; Chi è Giovanni Franzoni, il re di Wengen che ha sconfitto il destino in SuperG con Franzoso nel cuore. Sci alpino, Wengen si tinge d’azzurro: Giovanni Franzoni trionfa nel Super-G - G del Lauberhorn, conquistando la vittoria davanti ai grandi protagonisti della disciplina, compreso Marco Odermatt. corrieredellosport.it

